Румыния следом за Турцией нашла мину в Черном море

У побережья Румынии утром 28 марта обнаружили дрейфующую морскую мину.﻿ О получении такой информации заявили в Минобороны, сообщает Украинская правда.

Минный тральщик "Вице-адмирал Константин Балеску" приступил к поисковым работам в зоне в 70-72 км от берега в районе городов Корбу и Неводаре.

Мину заметили моряки с румынского рыболовного судна "Олимпус-1" утром 28 марта в районе Capu Midia. Капитан доложил о ней в 8:10. Начальство военно-морских сил после этого отдало распоряжение о поисковой операции в этом районе.

Издание напомнило, что ФСБ РФ заявило о том, что якобы в Черном море могут дрейфовать украинские мины, сорвавшись с якорей после шторма, но не указало, что Украина эти сообщения опровергла, назвав их дезинформацией российской стороны.

Ранее минобороны Турции заявило об обнаружении и нейтрализации мины в Черном море недалеко от границы с Болгарией.