Песков: встречи Путина и Зеленского после переговоров не ожидается
В Кремле заявили, что не стоит ожидать встреч президентов России и Украины после российско-украинских переговоров, которые должны состояться в Стамбуле. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в понедельник журналистам, сообщает Деловая столица.
Так он ответил на вопрос, есть ли какое-нибудь продвижение на тему возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, и можно ли ее ожидать по итогам переговоров в Стамбуле.
Он также сказал, что тема обмена военнопленными – не предмет российско-украинских переговоров.
"Это (обмены пленными) не для переговоров между двумя делегациями. Поэтому ответа нет", – пояснил пресс-секретарь Путина.
Песков отметил, что новый раунд переговоров может состояться во вторник в Турции.
"Сегодня они (переговоры) вряд ли будут продолжаться там. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Ожидаем, что завтра это может теоретически состояться", – добавил он.
Песков также отметил, что пока о прогрессе
"говорить не можем и не будем".
"Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами", — добавил он.
Также Песков отметил, что в Кремле считают, что это может только нанести ущерб переговорному процессу.
"Но пока, к сожалению, мы не можем констатировать какие-либо существенные достижения и прорывы", — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля воздержался от ответа на вопросы, какие у Москвы надежды на предстоящие переговоры.
"Нет, не мог бы (дать оценку)", — сказал Песков.