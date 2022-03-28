Песков: встречи Путина и Зеленского после переговоров не ожидается

В Кремле заявили, что не стоит ожидать встреч президентов России и Украины после российско-украинских переговоров, которые должны состояться в Стамбуле﻿. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в понедельник журналистам, сообщает Деловая столица.

Так он ответил на вопрос, есть ли какое-нибудь продвижение на тему возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, и можно ли ее ожидать по итогам переговоров в Стамбуле.

Он также сказал, что тема обмена военнопленными – не предмет российско-украинских переговоров.

"Это (обмены пленными) не для переговоров между двумя делегациями. Поэтому ответа нет", – пояснил пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что новый раунд переговоров может состояться во вторник в Турции.

"Сегодня они (переговоры) вряд ли будут продолжаться там. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Ожидаем, что завтра это может теоретически состояться", – добавил он.

Песков также отметил, что пока о прогрессе "говорить не можем и не будем" .

"Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами", — до﻿бавил он.

Также Песков отметил, что в Кремле считают, что это может только нанести ущерб переговорному процессу.

"Но пока, к сожалению, мы не можем констатировать какие-либо существенные достижения и прорывы" , — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля воздержался от ответа на вопросы, какие у Москвы надежды на предстоящие переговоры.