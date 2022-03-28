Генштаб: противник тактично отступает, чтобы возобновить наступление

Российские оккупационные войска сосредоточили основные усилия на удержании занятых рубежей. Часть производит подготовку к возобновлению наступательных действий. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генерального штаба ВСУ.

"Идут тридцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий", – докладывает Генштаб.

Отмечается, что оккупационные войска перегруппируются с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом в Генштабе добавляют, что противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Также сообщается, что идет подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для ведения боевых действий на территории Украины.

По имеющейся у Генштаба информации, запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации – город Владивосток).

"Сформирован подраздел 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации – город Хабаровск), сроки готовности к командировке – май текущего года", – отмечает Генштаб.

Кроме того, ВСУ докладывает, что на Волынском направлении отмечается наличие до четырех БТГр из состава вооруженных сил республики Беларусь, привлекаемых к усилению и охране белорусско-украинской границы. При этом в Генштабе не исключают привлечение вооруженных сил республики Беларусь к ведению боевых действий на территории Украины.

"На Полесском направлении противник активных наступательных действий не совершал. Продолжает нанесение огневого поражения по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Личанка, Петрушки, Шпитьки и Мощун. Враг осуществляет перегруппировку войск и отведение отдельных подразделений на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности", – сообщает Генштаб.

При этом отмечается, что в Гомельской области республики Беларусь фиксируется перемещением пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении Государственной границы с Украиной.

"На Северском направлении противник, силами определенных подразделений из состава Центрального военного округа, наступательных действий не производил. Сосредоточил усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей. Проводит перегруппировку, сосредотачивает технику в населенных пунктах и ​​лесных массивах с целью предотвращения огневого поражения", – говорится в сводке.

Сообщается, что противник продолжает блокировать город Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры, а также осуществляет оборону ранее захваченных границ и проводит инженерное оборудование позиций.

По имеющимся у Генштаба данным, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через Снов. Кроме того, отмечается, что российскими оккупантами уничтожены мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.

"В направлении Броваров оккупанты пытались действовать силами отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Активными оборонными действиями подразделений Вооруженных Сил Украины враг был остановлен. Но он продолжал обстрелы позиций наших войск в районе села Лукьяновка", – сообщает Генштаб.

На Слобожанском направлении, по информации ВСУ, противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа.

"В районе города Сумы активных боевых действий не проводил, продолжал перегруппировку войск и вывод их на территорию России для восстановления боеспособности после полученных потерь. По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Так, военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне", – утверждают в Генштабе.

Также сообщается, что в направлении Харькова наступательных действий враг не проводил, продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре.

"Проводит мероприятия по логистическому обеспечению войск. В районе города Изюм противник действует силами отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой и 1 танковой армий и балтийского флота. Осуществляет перегруппировку, пополнение боеприпасов с целью дальнейшего возобновления наступления на Славянск", – отмечают в Генштабе.

На Донецком направлении, как говорится в сводке, оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Сладкое, а также на захвате города Мариуполь.

"Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески. В направлении Терны в результате боевого столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины понес потери и отступил в район населенного пункта Макеевка. В Рубежном при поддержке артиллерии пытается закрепиться в северо-западной части города. Понес потери, успеха не имеет", – сообщает Генштаб.

ВСУ докладывают, что в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области враг дважды предпринимал попытки штурмовых действий.

"Успеха не было, отступил, продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников. В районе населенного пункта Марьинка противник провел штурмовые действия. Успеха не имел, понес потери. В Мариуполе – продолжал продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск", – отмечают в Генштабе.

Сообщается, что в районах Степногорска и Гуляйполе российские оккупанты проводили артиллерийские обстрелы позиций подразделений сил обороны.

"На Таврическом направлении подразделения росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия по выявлению военнослужащих силовых структур Украины, участников антитеррористической операции, общественных активистов, а также по изъятию оружия и боеприпасов", – докладывает Генштаб.

На Южнобужском направлении, как говорится в сводке противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, а также продолжает проведение инженерных работ.