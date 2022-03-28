ОГП: На Сумщине оккупанты наехали военной техникой на семью
В Сумской области военные РФ наехали на пешеходов, в результате чего двое пешеходов получили ранения, один человек погиб, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
"По данным следствия, 27 марта 2022 года около 17:15 на автодороге за пределами населенного пункта с.Чумаково Конотопского района Сумской области двигалась колонна военной техники РФ. Пренебрегая международным правом, военнослужащий РФ умышленно совершил наезд на пешеходов, которые шли в попутном направлении", – говорится в сообщении.
В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Дело открыто по статье "нарушение законов и обычаев войны" (ч. 2 ст. 438 КК Украины).