Подоляк: Украине нужно больше снарядов для артиллерии

Подоляк: Украине нужно больше снарядов для артиллерии
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента заявил, что Украине нужно увеличение поставок снарядов для артиллерии, чтобы утроить потери российских войск.

Об этом он написал в Twitter.

"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов для тяжелых и дальнобойных артиллерийских систем", - написал Подоляк.﻿

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