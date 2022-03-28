Подоляк: Украине нужно больше снарядов для артиллерии
Советник главы Офиса президента заявил, что Украине нужно увеличение поставок снарядов для артиллерии, чтобы утроить потери российских войск.
Об этом он написал в Twitter.
"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов для тяжелых и дальнобойных артиллерийских систем", - написал Подоляк.