Подоляк: Украине нужно больше снарядов для артиллерии, чтобы утроить потери РФ
Советник главы Офиса президента заявил, что Украине нужно увеличение поставок снарядов для артиллерии, чтобы утроить потери российских войск.
Об этом он написал в Twitter.
"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов для тяжелых и дальнобойных артиллерийских систем", - написал Подоляк.