В ГПУ объяснили, почему пока не открывают производство в отношении Путина

В ГПУ объяснили, почему пока не открывают производство в отношении Путина
Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день глава кремлевского режима Владимир Путин формально пока не может быть подозреваемым в совершении военных преступлений, сообщает Новое время.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила во время брифинга генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, Путин не может сейчас иметь статус подозреваемого, поскольку официально он все еще является главой государства и неприкасаемый для международного права.

"Самый большой военный преступник 21 века — это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него функциональный иммунитет… Выполняя нормы международного и национального права, мы не можем открыть конкретно это производство, пока он является президентом РФ", — пояснила генпрокурор.

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