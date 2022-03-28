В ГПУ объяснили, почему пока не открывают производство в отношении Путина

На сегодняшний день глава кремлевского режима Владимир Путин формально пока не может быть подозреваемым в совершении военных преступлений, сообщает Новое время.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила во время брифинга генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, Путин не может сейчас иметь статус подозреваемого, поскольку официально он все еще является главой государства и неприкасаемый для международного права.