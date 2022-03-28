В ГПУ объяснили, почему пока не открывают производство в отношении Путина
На сегодняшний день глава кремлевского режима Владимир Путин формально пока не может быть подозреваемым в совершении военных преступлений, сообщает Новое время.
Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила во время брифинга генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, Путин не может сейчас иметь статус подозреваемого, поскольку официально он все еще является главой государства и неприкасаемый для международного права.
"Самый большой военный преступник 21 века — это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него функциональный иммунитет… Выполняя нормы международного и национального права, мы не можем открыть конкретно это производство, пока он является президентом РФ", — пояснила генпрокурор.