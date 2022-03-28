Рабинович: партия ОПЗЖ прекращает свою деятельность

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия прекращает свою работу. Сам парламентарий сейчас находится не в Украине.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт ОПЗЖ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после – это два разных мира" , – заявил Рабинович.

При этом нардеп уточнил, что еще 3 февраля выехал в Израиль, перенес операцию, поэтому сейчас не может находиться в Украине.