Запрет публикации интервью Зеленского в РФ: в Кремле заявили, что "не боятся"

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Кремль якобы "не боится" публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что Роскомнадзор запретил изданиям его публикацию. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.

По его словам, "Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия" законодательству России.

Песков добавил, что Россия якобы "не боится" заявлений Зеленского, однако "есть действующие законы, и очень важно не публиковать какую-то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов" .

В воскресенье, 27 марта, Владимир Зеленский дал интервью нескольким российским журналистам — "тем из них, кто может позволить себе говорить правду" , как отметил позже сам президент Украины.