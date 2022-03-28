Облсовет: в Геническе начали раздавать на руки рубли

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области россияне начали выдавать "пенсию" российскими рублями. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, сообщает Украинская правда.

"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля кончается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривны. Напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать – это ускорит нашу победу" , - написал﻿ Хлань.

Как пишет местное издание МОСТ, в магазинах города принимать российскую валюту отказываются. По официальному курсу, 10 тысяч российских рублей составляют чуть больше 100 долларов США.

Хлань также сообщил, что 27 марта в Геническе якобы "взорвали военкомат, где базировались оккупанты".