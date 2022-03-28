Шольц: НАТО готовит радикальные меры в случае химатак со стороны РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны Российской Федерации. Однако Альянс не будет принимать участия в войне в Украине. ﻿Об этом говорится в заявлении канцлера, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как передает CNN, Шольц вновь отметил, что НАТО не будет частью войны в Украине. Однако Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия осмелится применить биологическое или химическое оружие. Канцер Германии призвал российских военных не идти на такой шаг.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия может совершить нападение на одну из стран НАТО.