В Украине отменили карантинные зоны и разрешили работать без прививок

Кабинет министров отменил карантинные зоны эпидемической опасности и норму по устранению от работы невакцинированных сотрудников в Украине, сообщает УНИАН.

Соответствующее постановление №372 от 26 марта 2022 года опубликовано на Правительственном портале.

"В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины или на территории Автономной Республики Крым, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, г. Киева, г. Севастополя (далее - регионов) устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, кроме периода военного положения" , - говорится в документе.

Физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовано:

придерживаться противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19;

обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Учреждениям здравоохранения поручено обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

На время военного положения также отменена норма постановления об отстранении от работы непривитых сотрудников.