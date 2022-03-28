Разведка: РФ в апреле начнет проводить скрытую мобилизацию

В апреле Россия начнет проводить скрытую мобилизацию по программе БАРС-2021 (боевой армейский резерв страны). Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Новое время.

По данным﻿ ведомства, мобилизацию будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы.

"Эти резервисты будут в дальнейшем направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины" , — добавили в разведке.

Россия также планирует под прикрытием программы привлечь к боевым действиям в Украине заключенных. Речь идет о 100 преступниках, содержащихся в колонии Чернокозово (Чеченская республика), они уже готовятся к отправке в Украину.

Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, получившим сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются.