Разведка: РФ в апреле начнет проводить скрытую мобилизацию
В апреле Россия начнет проводить скрытую мобилизацию по программе БАРС-2021 (боевой армейский резерв страны). Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Новое время.
По данным ведомства, мобилизацию будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы.
"Эти резервисты будут в дальнейшем направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины", — добавили в разведке.
Россия также планирует под прикрытием программы привлечь к боевым действиям в Украине заключенных. Речь идет о 100 преступниках, содержащихся в колонии Чернокозово (Чеченская республика), они уже готовятся к отправке в Украину.
Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, получившим сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются.
"Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким мобилизованным не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине", — резюмировали в ГУР МО.