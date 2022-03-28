"Укргазбанк" предлагает россиянам по 100 тыс рублей за сдачу в плен

В украинском государственном банке "Укргазбанк" заявили о готовности выплатить по 100 тысяч рублей наличными российским военным, которые будут сдаваться в плен Вооруженных сил Украины вместе с техникой и оружием.﻿ Об этом говорится в заявлении банка, сообщает УНИАН.

"Все мы знаем, что в русском войске не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть их к принятию правильного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Готовы предложить каждому российскому захватчику, который пристанет на наше предложение и осмелится сдаться в плен с оружием и техникой, по 100 тысяч рублей наличными" , - говорится на официальной странице банка в Facebook.

"Мы понимаем, что "гости" эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными. Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, к тому же это не экологично" , - подчеркнули в учреждении.

В банке призвали коллег по банковскому сектору также присоединиться к этой инициативе.

"Надеемся, что наши коллеги по банковскому сектору также поддержат такую инициативу. Это может быть еще одним вкладом в копилку нашей общей победы над врагом" , - говорится в сообщении.

Фото facebook.com/LCFLawGroup

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что иногда русские сдаются в плен целыми подразделениями вместе с техникой.

24 марта Украина и Россия провели первый обмен пленными с начала полномасштабного вторжения РФ.