Полиция: под Одессой задержали псевдоминера эвакуационного поезда

Полиция Одесской области задержала жителя Куяльницкой ОТО за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда, сообщает Украинская правда.

"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили" , - информирует полиция Одесской области

Псевдоминера правоохранители установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет заключения.