Зеленский назвал неприемлемые компромиссы между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на компромиссы с Россией, которые могут привести к распаду страны, сообщает Новое время.

"Возможно, какие-то компромиссы, которые не будут угрожать нашему физическому выживанию, будут сделаны для спасения жизней тысяч людей. Что касается компромиссов, которые могут привести к распаду страны, тех, которые предлагает, вернее, требует Путин в форме ультиматума, — мы никогда не пойдем на них. Никогда" , — подчеркнул глава государства в интервью The Economist.

Отвечая на вопрос, что такое победа, Зеленский сказал, что это возможность спасти как можно больше жизней.

"Мы верим в победу. Ни во что другое поверить невозможно. Мы обязательно победим, ведь это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени… Победа — это возможность спасти как можно больше жизней. Да, спасти как можно больше жизней, ведь без этого все было бы бессмысленно. Наша земля важна, да, но в конечном счете это просто территория. Я не знаю, как долго продлится война, но мы будем сражаться до последнего города" , — добавил президент.

Россия и Украина провели три встречи на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат.

Новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором может начаться уже с 10 утра вторника, 29 марта. Ранее глава фракции Слуга народа, член украинской делегации Давид Арахамия анонсировал новый раунд переговоров на 28−30 марта в Турции.

Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина настаивает в первую очередь на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.