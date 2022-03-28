"Дія" возобновила регистрацию юрлиц и ФЛП
В Украине возобновили регистрацию бизнеса на портале "Дія", процесс занимает всего 10 минут. Об этом заявил пресс-центр Министерства цифровой трансформации, сообщает UBR.
Работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, который отключили в начале войны из-за соображений безопасности, снова возобновлена. Чтобы открыть ФЛП в "Дії", нужно:
- перейти по ссылке и авторизоваться;
- заполнить онлайн-форму;
- проверить и подтвердить данные электронной подписью.
После этого заявление направят в реестр для регистрации без участия государственного регистратора.
"Это занимает 10 минут, и дальше ваше заявление автоматически поступает в реестр физлиц-предпринимателей, обработка занимает менее 2 секунд", – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Результат услуги можно просмотреть в кабинете гражданина на портале "Дія".
Рранее "фопам" вернули возможность уплачивать налоги в "Дії". До этого услуга не работала из-за отключенного реестра.