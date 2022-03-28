Мэр: Ирпень освобожден от российских оккупантов
Украинские защитники освободили Ирпень Киевской области от российских оккупантов. Об этом заявил городской голова Александр Маркушин, сообщает Новое время.
"Сегодня Ирпень освобожден, сейчас проходит зачистка", — заявил мэр и поблагодарил военнослужащих ВСУ, территориальную оборону, Нацполицию и Главное управление разведки.
По словам Маркушина, возвращаться в Ирпень пока опасно, украинские защитники сейчас закрепляются на новых рубежах.
"Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и будем мужественно его защищать", — подчеркнул он.