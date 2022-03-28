Ощадбанк начал выдавать соцвыплаты без привязки к месту регистрации

Отныне все социальные выплаты можно получить в Ощадбанке, независимо от того, где граждане получали их раньше. Об этом говорится в заявлении банка.﻿, сообщает Новое время.

Отмечается﻿, что в случае если клиент переехал и рядом нет отделения Укрпошты, все социальные выплаты можно получить в банке независимо от места регистрации и проживания.

Для получения социальных выплат с собой нужно иметь паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и пенсионное удостоверение (при наличии).

Те лица, которым выплаты поступают на карту Ощада, будут получать их по-прежнему — безналичным перечислением.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 марта Укрпошта доставила 80% пенсий за март.