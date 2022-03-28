Кабмин приравнял шлемы и бронежилеты к гумпомощи

Кабмин приравнял шлемы и бронежилеты к гумпомощи

Правительство одобрило новый порядок ввоза бронежилетов, шлемов и других материальных средств для нужд Вооруженных Сил Украины. ﻿Их приравняли к гуманитарной помощи, Об этом заявила Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает ЮрЛига.

Верещук﻿ напомнила, что с началом войны в Кабинет Министров участились обращения от волонтеров, которые доставляют из-за границы для нужд Вооруженных Сил современную амуницию, средства защиты и другие крайне необходимы материальные средства. Действующий порядок их ввоза значительно замедлял данный процесс.

"Поэтому Правительство приняло изменения в постановление "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения". Мы приравняли бронежилеты и шлемы к гуманитарной помощи. Теперь для их провоза через границу необходима будет только декларация", - рассказала Ирина Верещук.

Соответствующее постановление от 26 марта 2022 года № 362 вступило в силу 27 марта.

Изменения в постановление значительно упрощают ввоз следующих товаров:

  • пластины для бронежилетов;
  • переносные радиостанции негражданского назначения;
  • беспилотные летательные аппараты;
  • квадрокоптеры негражданского назначения;
  • бинокли;
  • оптические трубы;
  • монокуляры негражданского назначения;
  • колиматорные прицелы;
  • оптические прицелы;
  • тепловизоры;
  • приборы ночного видения.
"Теперь для перевозки данных товаров необходимо только гарантийное письмо конечного пользователя. Только ввозим и помогаем!", - резюмировала Вице-премьер-министр.

Новости

Популярные темы форума

analytics