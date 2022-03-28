Глава разведки: Украина имеет агентурную сеть в Кремле

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что Украина имеет свою агентуру в России, включая источники в Кремле, и получает большое количество информации о намерениях оккупанта, сообщает Украинская правда.

"Наличие агентов в руководстве России, в том числе в администрации Путина, чрезвычайно полезно для Украины. Агентная разведка была усилена быстро растущими возможностями киберразведки Украины, которые, как утверждает Буданов, дают глубокое понимание военных планов России" , - заявил Буданов в интервью Coffee or Die.

По словам главного разведчика, украинцам удалось проникнуть во многие сектора российского военного, политического и финансового руководства и использовать добытую информацию с большой пользой.