Посольство Армении отрицает информацию СМИ о передаче РФ военных самолетов

Посольство Армении опровергло сообщения турецких СМИ о передаче Ереваном России самолетов Су-30 для войны в Украине, сообщает Новое время.

Информацию о передаче Арменией России четырех самолетов Су-30 распространил ранее турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на данные разведки.

"Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов CУ-30 не соответствует действительности" , — говорится в сообщении пресс-службы посольства в Facebook.

По данным ряда западных СМИ и военных экспертов, Россия перебросила часть своих военных, выполнявших роли «миротворцев» в Нагорном Карабахе на территорию Украины.

24 марта армянские СМИ сообщили, что в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия в результате наступления Вооруженных сил Азербайджана.