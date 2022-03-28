Венедиктова подтвердила использование РФ кассетных снарядов

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила использование Россией запрещенных кассетных снарядов в Херсонской и Одесской областях, в Киеве правоохранители собирают доказательства, сообщает Украинская правда.

"Я бы не говорила (о применении запрещенного вооружения в Киеве – ред.), пока у нас нет конкретных доказательств. Но что касается других регионов, у нас есть доказательства. У нас есть доказательства в Одесской области, в Херсонской области, где применялись кассетные снаряды" , - ﻿рассказала генпрокурор на брифинге.

Венедиктова отметила, что у прокуратуры есть информация о применении другого запрещенного оружия, в частности благодаря работе журналистов. Но она может об этом заявлять, только если имеет доказательную базу: "или осколки чего-то, или экспертизу почвы, когда я точно понимаю, что я потом с этим приду в суд".