Bellingcat: трех участников переговоров Украины и РФ могли отравить химоружием

Журналисты Bellingcat утверждают, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Одним из них якобы стал российский олигарх Роман Абрамович, сообщает Новое время.

По данным Bellingcat, речь о переговорах, которые проходили в ночь с 3 на 4 марта 2022 года. Журналисты утверждают, что могут подтвердить эту информацию.

В Bellingcat сообщают, что Абрамович и еще один российский предприниматель участвовали в переговорах вместе с украинским народным депутатом Рустемом Умеровым. Переговоры 3 марта закончились около 22:00.

"Позже той же ночью трое членов переговорной группы удалились в квартиру в Киеве и почувствовали первые симптомы, среди которых — воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не стихали до утра" , — заявили расследователи.

По информации Bellingcat, на следующий день группа переговорщиков выехала из Киева во Львов, оттуда — в Польшу и затем Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной. Расследователя Bellingcat попросили помочь с проведением экспертизы экспертами по химическому оружию.

Эксперты пришли к выводу, что симптомы, скорее всего, являются следствием отравления неустановленным химическим оружием. Менее вероятная гипотеза — последствия микроволнового излучения. Сообщается, что симптомы постепенно исчезали в течение следующей недели.

«Симптомы наиболее соответствовали вариантам порфирина, органофосфатов или бициклических веществ. Окончательно установить [причину] было невозможно из-за отсутствия специализированного лабораторного оборудования рядом с пострадавшими. Эксперты заявили, что дозировки и используемого токсина, вероятно, было недостаточно, чтобы нанести опасный для жизни ущерб, и, скорее всего, целью было напугать жертв, а не нанести необратимый ущерб» , — пишет Bellingcat в Twitter.

О предполагаемом отравлении Абрамовича и двух высокопоставленных членов украинской переговорной группы также сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, сейчас они здоровы и их жизни ничего не угрожает. Симптомы якобы включали покраснение глаз, постоянные болезненные слезотечения и шелушение кожи на лице и руках.

Как сообщает WSJ, переговорщики обвинили в предполагаемой атаке «противников компромиссов» в Москве, которые, по их мнению, хотели сорвать переговоры. Приближенный к Абрамовичу источник сказал, что неизвестно, кто совершил предполагаемое нападение.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского сказал журналистам, что у него нет информации о подозрениях на отравление.

По словам западных экспертов, которые изучили инцидент, трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим оружием либо неким электромагнитным излучением.

Журналист The Guardian Шон Уолкер со ссылкой на источник подтвердил информацию СМИ и заявил, что Абрамович на несколько часов потерял зрение и находился на лечении в Турции.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said. — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022

Ранее народный депутат Рустем Умеров заявил, что с ним все в порядке, и призвал не доверять непроверенным источникам информации.

«Не читайте до обеда советских газет» , — написал он.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал изданию НВ информацию журналистов:

«Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах».

По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Романа Абрамовича в мирных переговорах России и Украины.

До этого The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.