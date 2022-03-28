РФ - без Android-смартфонов: Кулеба показал список новых санкций
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал список компаний и организаций, которые ввели санкции против РФ за последние сутки. Среди них такие, как Google, Bloomberg, Fitch, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Санкционные тиски сжимают Россию ежедневно. Это делают не только правительства, но и компании, которые наказывают Россию выходом с рынка или прекращением поставок/инвестиций", - написал Кулеба.
Список новых санкций
За последние часы:
- Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов. Это означает, что российские компании не смогут выпускать Android-смартфоны с Android на GSM (сервисы от Google) для российского рынка;
- Один из старейших учебных заведений США и член Лиги Плюща - Йельский университет вывел инвестиции с РФ;
- Американская компания Clorox - мировой производитель продуктов бытовой химии - прекратила все бизнес-операции в РФ;
- Grammarly - онлайн-сервис, который использует искусственный интеллект для помощи в написании текстов на английском языке, заблокировал доступ пользователям из РФ и Беларуси;
- Signet Jewelers - один из самых крупных в мире розничных продавцов ювелирных изделий с бриллиантами, остановил взаимодействие с российскими компаниями. Также компания попросила всех своих поставщиков остановить бизнес в РФ и подтвердить, что каждая партия для Signet не имеет бриллиантов и драгоценных металлов российского происхождения;
- Одна из крупнейших в мире компаний по добыче, обработке и продаже бриллиантов De Beers поддержала введенный США запрет на импорт российских бриллиантов;
- Катар останавливает новые инвестиции в РФ. Катарскому фонду QIA принадлежит 18,53%;
- Инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company остановит инвестиции в РФ;
- Авиакомпания SriLankan Airlines остановила полеты в РФ;
- Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало суверенные рейтинги РФ через санкции;
- Bloomberg с 3 апреля отключит всех российских клиентов от своих терминалов;
- Heineken и Carlsberg заявили о выходе из РФ;
- Bacardi Limited остановила экспорт товаров своих брендов в РФ. Также компания заморозила всю рекламную деятельность на рынке РФ;
- Ab Invbev останавливает действие лицензии на выпуск и продажу бренда Bud в РФ;
- Франция и Япония остановили финансирование проекта российской газовой компании "Новатэк" по строительству терминала сжиженного природного газа в РФ общей стоимостью 23 млрд. дол. США;
- страны G7 отказались оплачивать российский газ в рублях.
"Мы не останавливаемся. Нужно больше санкций, больших и малых. И, конечно, не останавливаем давление на те компании, которые продолжают цепляться за кровавые российские деньги", - добавил Кулеба.
Ранее министр иностранных дел заявил, что Украина и США будут работать над странами, которые могут стать пространством для обхода санкций против РФ.
Также стало известно, что в Соединенных Штатах Америки обещают наказать ряд стран за то, что они помогают России уклоняться от санкций. Речь идет об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.