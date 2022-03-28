Зеленский обсудил с Драги и Шольцем шаги противодействия агрессии РФ
Президент Владимир Зеленский провел беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги., сообщает Европейская правда.
В ходе беседы с обоими лидерами обсуждался ход противодействия российской агрессии против Украины.
"Обсудил с федеральным канцлером Олафом Шольцем ход переговорного процесса. Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступлениям РФ. Выразил благодарность за помощь, оказываемую Германией. Давление на Россию должно продолжаться, санкции – усиливаться", - написал Зеленский в Twitter.
Во время разговора с Драги Зеленский отметил готовность Италии присоединиться к созданию системы гарантий безопасности для Украины.
"Продолжил диалог с премьер-министром Италии Марио Драги. Обсудили ход противодействия российской агрессии. Поблагодарил за важную оборонную и гуманитарную поддержку. Украинский народ это будет помнить. Ценим готовность Италии присоединиться к созданию системы гарантий безопасности для Украины", - написал украинский президент.