Зеленский обсудил с Драги и Шольцем шаги противодействия агрессии РФ

Президент Владимир Зеленский провел беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги.﻿, сообщает Европейская правда.

В ходе беседы с обоими лидерами обсуждался ход противодействия российской агрессии против Украины.

"Обсудил с федеральным канцлером Олафом Шольцем ход переговорного процесса. Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступлениям РФ. Выразил благодарность за помощь, оказываемую Германией. Давление на Россию должно продолжаться, санкции – усиливаться" , - написал Зеленский в Twitter﻿.

Во время разговора с Драги Зеленский отметил готовность Италии присоединиться к созданию системы гарантий безопасности для Украины.