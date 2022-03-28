Бизнесы SCM пополнили госбюджет на 86,5 млрд гривен

Бизнесы SCM направили 86,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты Украины всех уровней за 2021 год. Это на 76% больше, чем в 2020 году.﻿ Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

В том числе за 2021 год в центральный бюджет Украины было направлено 73,3 миллиарда гривен налогов (на 84% больше, чем за 2020 год). Отчисления в местные бюджеты выросли на 42% и составили 13,1 миллиарда гривен. Инвестиции в модернизацию и основные фонды возросли на 75% - до 44,8 миллиарда гривен по сравнению с 2020 годом.

Финансирование социальных программ составило 13,2 миллиарда гривен. Из них самыми большими статьями стали охрана окружающей среды - почти 8 миллиардов гривен, и безопасность труда - почти 3,5 миллиарда.

Украинские бизнесы SCM в 2021 году направили рекордную сумму налогов за свою более чем 20-ти летнюю историю. 86 млрд. грн. Вместе с капитальными инвестициями и социальными инвестициями SCM, наш вклад в развитие Украины в прошлом году превысил 140 млрд грн.

SCM - международная инвестиционная компания, представленная в 7 странах Европы и Северной Америки. Отраслевые холдинги и производственные активы SCM работают в горно-металлургической, энергетической, банковской, телекоммуникационной, масс-медийной, транспортной, сельскохозяйственной, страховой и других сферах.

В портфель SCM входят "Метинвест", ДТЭК, ПУМБ, "Укртелеком", "Медиа группа Украина", UMG Investments, "Лемтранс", ЭСТА, HarvEast, АСКА, АСКА-Жизнь и другие. Всего более 500 компаний и предприятий, на которых работают около 200 тысяч человек.

Конечным бенефициаром SCM является бизнесмен Ринат Ахметов.