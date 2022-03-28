Гетманцев рассказал об источниках пополнения госбюджета

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После начала войны в Украине власти приняли решение о том, что экономика должна работать и бизнесу нужно платить налоги. Поэтому налоговую нагрузку почти сразу же минимизировали, а разница в госбюджете будет компенсирована за счет помощи иностранных партнеров. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью Delo.ua.

"Естественно, налоговые платежи у нас уменьшаются. Но говорить при этом о бюджетных провалах мы не можем, ведь сравнивать можно только сравнимые параметры. Экономика мирного времени и экономика военного – две разные экономики" , – говорит нардеп.

При этом он прогнозирует, что налоговая перевыполнит роспись поступлений на март даже в условиях войны.

Гетманцев напомнил, что Рада и правительство приняли ряд решений, которые помогут бизнесу уплачивать налоги. Среди них – добровольная уплата единого налога для в размере 2% от оборота, отмена земельного и экологического налога, налога на недвижимость для ряда компаний и расширение программы "5-7-9".

"На самом деле, сейчас налоговое давление на бизнес снизилось до минимума. Да и вообще, оно на данный момент уже достаточно условное. Цель этих изменений – экономика, работающая даже тогда, когда в стране война" , – подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, была запущена программа бесплатной эвакуации предприятий из зоны боевых действий. По состоянию на 27 марта удалось перевезти почти 90 компаний.