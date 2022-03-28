Лавров анонсировал визовые ограничения для "недружественных стран"

Российские власти готовят меры по ограничению въезда граждан из стран, осуществляющих "недружественные действия" против РФ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает Корреспондент.

"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России" , – цитирует Интерфакс заявление Лаврова.

Он отметил, что в рамках ответа на недружественные действия ряда иностранных государств 15 марта уже были приняты поправки в законодательство, предусматривающие возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Ранее такие меры могли приниматься только в отношении граждан США.

Лавров считает, что такой шаг позволит расширить "инструментарий воздействия" на несколько категорий иностранных граждан.