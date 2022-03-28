ЕК призвала лишить "золотых паспортов" подсанкционных лиц РФ и Беларуси

Еврокомиссия сделала заявление, в котором призвала отозвать "золотые паспорта" у подсанкционных граждан России и Беларуси, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что благодаря схемам по предоставлению гражданства, некоторые страны ЕС получали значительные инвестиции.

"Некоторые граждане России или Беларуси, которые подпадают под санкции или оказывают значительную поддержку войне в Украине, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, включая свободный проезд в пределах Шенгенской зоны, в рамках этих программ" , - цитирует Le Figaro заявление ЕК.

Также известно, что все раскрытые Комисией схемы по предоставлению гражданства иностранцам в обмен на инвестиции были либо остановлены, либо приостановлены.