Fitch из-за санкций отозвало рейтинги России

Авторитетное международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России в связи с введением санкций. Об этом говорится на сайте агентства, сообщает Корреспондент.

"Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия производятся по причинам, связанными с санкциями" , – информирует агентство.

Согласно четвертому пакету санкций ЕС против России, с 15 апреля начинает действовать запрет на оказание услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств для любых российских клиентов.

Ранее Fitch Ratings аннулировало рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, попавших под санкции ЕС.

Рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и местной валютах до их отзыва находились на уровне С.

Также, Fitch Group решила приостановить свою коммерческую деятельность в России. Приостановка касается кредитных рейтингов и других услуг.