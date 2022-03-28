Зеленский обсудил с Джонсоном оборону ужесточение санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном оборонное сотрудничество между странами и ужесточение санкции против РФ, сообщает Новое время.
"Поддерживаю постоянную связь с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном", — написал он в Twitter.
Зеленский рассказал Джонсону о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах и поделился информацией о ходе мирных переговоров.
"Обсудили ужесточение санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании", — добавил Зеленский.