Зеленский обсудил с Джонсоном оборону ужесточение санкций против РФ

Зеленский обсудил с Джонсоном оборону ужесточение санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном оборонное сотрудничество между странами и ужесточение санкции против РФ, сообщает Новое время.

"Поддерживаю постоянную связь с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном", — написал он в Twitter.

Зеленский рассказал Джонсону о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах и поделился информацией о ходе мирных переговоров.

"Обсудили ужесточение санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании", — добавил Зеленский.

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