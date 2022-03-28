Зеленский обсудил с Джонсоном оборону ужесточение санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном оборонное сотрудничество между странами и ужесточение санкции против РФ, сообщает Новое время.

"Поддерживаю постоянную связь с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном" , — написал он в Twitter.

Зеленский рассказал Джонсону о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах и поделился информацией о ходе мирных переговоров.