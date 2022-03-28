Bloomberg: экспорт нефти из РФ сократился на четверть

За неделю с 17 по 23 марта экспорт нефти из России сократился на 26,4%. Об этом в понедельник, 28 марта, пишет американское издание Bloomberg, сообщает Корреспондент.

По данным издания, среднесуточные поставки в стране упали примерно до 3,63 миллиона баррелей в день.

"Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих из ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину" , - говориться в сообщении.

Bloomberg отмечает, что запрет на импорт российской нефти ввели лишь США и Великобритания, но многие покупатели страны устроили добровольный бойкот в ответ на войну. По данным СМИ, сейчас порядка 70% российской нефти, поставляемой на экспорт, с трудом находит покупателей.