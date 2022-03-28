Глава ГУР: разведке известны планы РФ на два месяца

Глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл планы России в войне против Украины на ближайшие два месяца, сообщает Корреспондент.

Буданов считает, что планы страны-агрессора потерпят неудачу также, как и маниакальное желание РФ взять Киев в первые дни войны.

"После того как российское командование осознало невозможность выполнения этой задачи, они создали план действий на ближайшие шестьдесят дней. Они составили план под названием Д плюс 30 и Д плюс 60. Но поскольку мы видим шаги и видим, что они делают. Мы надеемся, что можем сказать, что Д плюс 60 также не будет успешным. Мы в это верим. Мы видим, что план плюс 60 провалится" , - сказал Буданов в интервью изданию Coffie or die.

Ранее сегодня Буданов заявил, что корабль РФ в Бердянске удалось уничтожить с помощью российских агентов.