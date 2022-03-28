В Минэнерго подсчитали убытки украинской энергетики
Убытки энергетической отрасли из-за полномасштабной войны России в Украине уже достигли двух миллиардов долларов. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью Экономической правде, сообщает Корреспондент.
"Мы делаем это (подсчет убытков - ред.) ежедневно, есть соответствующий механизм. Убытки оцениваются два миллиарда долларов", - сказал он.
По его словам, в данном случае кроме стоимости поврежденного или утраченного актива, учитывается и объем электроэнергии, который мог быть произведен в обычных условиях.
Галущенко добавил, что на данный момент утрачен контроль над Луганской ТЭС ДТЭК, полностью разбита Ахтырская ТЭЦ, обстреляны Трипольская ТЭС ПАО Центрэнерго и Черниговская ТЭЦ.
Кроме того, на оккупированной российскими захватчиками ЗАЭС с 4 марта из шести блоков работает только два.