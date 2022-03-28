ГСЧС: в Луцке продолжают тушить пожар после воскресных обстрелов
В Луцке продолжается тушение пожара, который произошел на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в результате обстрела 27 марта. Об этом говорится в заявлении ГСЧС, сообщает Украинская правда.
Как отмечают спасатели в понедельник в 08:12 пожар удалось локализовать, сейчас идет ликвидация.
Ранее сообщалось, что российская ракета, которая вечером 27 марта была выпущена по Луцку из Беларуси, попала в нефтебазу на окраине города, взорвался один резервуар.