ГИЯРУ: в Харькове снова обстреляли ядерную установку

Российские захватчики в очередной раз обстреляли в Харькове ядерную установку Источник нейтронов. Об этом заявила Государственная инспекции ядерного регулирования в понедельник, 28 марта, сообщает Корреспондент.

"По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) сегодня примерно в 14:00 ЯПУ Источник нейтронов в очередной раз попала под обстрелы. В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны РФ здания и инфраструктура, которые расположены на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ Источник нейтронов), подверглись серьезным повреждениям" , – говорится в заявлении﻿.

Отмечается, что Источник нейтронов, как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Продолжение ее бомбардировки или обстрелов могут привести к тяжелым последствиям по загрязнению прилегающих территорий.

Российские военные уже не первый раз обстреливают ядерную установку в Харькове. Так, первый раз о ее обстреле сообщалось 6 марта – из реактивных систем залпового огня Град. А последний раз обстрел был произведен 26 марта.