ГИЯРУ: в Харькове снова обстреляли ядерную установку
Российские захватчики в очередной раз обстреляли в Харькове ядерную установку Источник нейтронов. Об этом заявила Государственная инспекции ядерного регулирования в понедельник, 28 марта, сообщает Корреспондент.
"По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) сегодня примерно в 14:00 ЯПУ Источник нейтронов в очередной раз попала под обстрелы. В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны РФ здания и инфраструктура, которые расположены на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ Источник нейтронов), подверглись серьезным повреждениям", – говорится в заявлении.
Отмечается, что Источник нейтронов, как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.
Продолжение ее бомбардировки или обстрелов могут привести к тяжелым последствиям по загрязнению прилегающих территорий.
Российские военные уже не первый раз обстреливают ядерную установку в Харькове. Так, первый раз о ее обстреле сообщалось 6 марта – из реактивных систем залпового огня Град. А последний раз обстрел был произведен 26 марта.