Украина начинает экспортировать электроэнергию в Польшу
Украина возобновляет суточные аукционы по распределению межгосударственных связей для экспорта электроэнергии в Польшу. Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго", сообщает Европейская правда.
Это первый аукцион после объединения энергосистем Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.
В настоящее время между украинской и европейской энергосистемами, работающими синхронно, нет коммерческих обменов. Такое условие было предусмотрено Соглашением между Укрэнерго и ENTSO-E на время пробного периода синхронной работы.
Объем пересечения, выставленный на аукцион, составляет 210 МВт (ежечасно).
"Начало экспорта электроэнергии позволит Украине получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны. Всего пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 тысяч МВт и будет иметь прямой экономический эффект для страны в несколько миллиардов долларов в год. В то же время, для европейских стран украинская электроэнергия, 70% которой уже сейчас состоит из низкоуглеродистых источников, открывает широкие возможности для замещения российского газа", - пояснили в "Укрэнерго".