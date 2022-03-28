Украина начинает экспортировать электроэнергию в Польшу

Украина возобновляет суточные аукционы по распределению межгосударственных связей для экспорта электроэнергии в Польшу.﻿ Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго", сообщает Европейская правда.

Это первый аукцион после объединения энергосистем Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В настоящее время между украинской и европейской энергосистемами, работающими синхронно, нет коммерческих обменов. Такое условие было предусмотрено Соглашением между Укрэнерго и ENTSO-E на время пробного периода синхронной работы.

Объем пересечения, выставленный на аукцион, составляет 210 МВт (ежечасно).