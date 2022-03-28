The Times: Абрамович передал Путину записку от Зеленского

Российский миллиардер Роман Абрамович передал диктатору Владимиру Путину рукописную записку от президента Украины Владимира Зеленского с условиями мира. Про це пише The Times, ссылаясь на свои источники, сообщает Новое время.

По информации собеседников издания, когда Путину вручили рукописную записку от украинского президента с условиями мира, тот пришел в ярость.

"Передайте ему, что я их уничтожу" , — ответил российский диктатор.

Издание также уточняет, что Путин не идет на мирное урегулирование ситуации, так как его сдерживает ярость от неудач на войне в Украине и ненависть к Зеленскому.