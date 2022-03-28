Европейский банк закрывает свои офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске.﻿ Об этом говорится на официальном сайте ЕБРР, сообщает УНИАН.

"ЕБРР решительно осудил войну против Украины, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным результатом действий Российской Федерации с помощью Беларуси" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЕБРР продолжает активно поддерживать Украину.

"Мы продолжаем предлагать нашу непоколебимую поддержку Украине и уже согласовали начальный пакет в 2 миллиарда евро для Украины и других стран, которые пострадали от войны" , - подчеркнули в учреждении.

Напомним, экономисты Института международных финансов считают, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины сведет на нет 15 лет экономического роста РФ.