ГУР: Укроборонпром переносит заводы из территории Украины
По состоянию на 28 марта Укроборонпром продолжает переносить свои предприятия на безопасные территории, а документооборот благодаря Microsoft ведется за пределами Украины. Об этом информировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Украинская правда.
Госконцерн констатирует, что предприятия Укроборонпрома выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на 100% ежедневно.
Кроме того, ежедневно Укроборонпром передает украинской армии необходимую военную технику.
"Из соображений безопасности мы умышленно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт осуществляются круглосуточно. Предприятия Укроборонпрома освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о реактивных системах залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса", - говорится в видеобращении пресс-службы госпредприятия.
Кроме того, Укроборонпром с первых дней войны осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию.
"Это касается и документооборота – благодаря компании Microsoft документооборот размещен и ведется в облачном хранилище вне Украины. Также наши оборонные предприятия получили первую партию спутникового интернета "Старлинк", - добавили в Укроборонпроме.