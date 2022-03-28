ГУР: Укроборонпром переносит заводы из территории Украины

По состоянию на 28 марта Укроборонпром продолжает переносить свои предприятия на безопасные территории, а документооборот благодаря Microsoft ведется за пределами Украины.﻿﻿ Об этом информировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Украинская правда.

Госконцерн констатирует, что предприятия Укроборонпрома выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на 100% ежедневно.

Кроме того, ежедневно Укроборонпром передает украинской армии необходимую военную технику.

"Из соображений безопасности мы умышленно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт осуществляются круглосуточно. Предприятия Укроборонпрома освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о реактивных системах залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса" , - говорится в видеобращении пресс-службы госпредприятия.

Кроме того, Укроборонпром с первых дней войны осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию.