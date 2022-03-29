ЕБРР закрывает офисы в РФ и Беларуси

Организация выделит 2 млрд евро Украине и другим странам, принимающим беженцев, сообщает Сегодня.

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске. Кроме того, организация напомнила о первом согласованном пакете помощи Украине и странам, принимающим беженцев, говорится в сообщении банка.

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"ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси" , — отметили в банке.

В ЕБРР также заявили о "непреклонной поддержке Украины" и напомнили о первом согласованном пакете помощи в 2 млрд евро, который будет направлен как Украине, так и странам, принимающим украинских беженцев.

Зеленский упрекнул Запад за отказ усилить санкции против РФ

У Украины есть длинный список того, что необходимо стране в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

"Во-первых, необходимо поставить себя на наше место и действовать на опережение, а не после того, как ситуация осложнится. Это касается наших стран-партнеров. Здесь речь идет о санкциях. Я уверен, что если бы раньше были введены более жесткие санкции, то полномасштабной российской атаки не произошло бы" , – сказал президент.

По словам президента, на сегодня не отработаны санкции по отключению банковской системы от SWIFT, а также не отключены еще многие банки.