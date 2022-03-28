ООН рассмотрит возможность гуманитарного перемирия в Украине

Организация объединенных наций (ООН) может инициировать заключения соглашений о гуманитарном перемирии между Украиной и РФ. Об этом заявила пресс-служба ООН, сообщает Интерфакс-Украина.

"Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить со сторонами, вовлеченными в войну в Украине, возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии и вопросы их практической реализации" , - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

Выступая в этот же день перед журналистами Гутерриш сообщил, что война в Украине привела к "бессмысленной потере тысяч жизней, вынужденному переселению десяти миллионов человек, в основном женщин и детей, систематическому разрушению важной инфраструктуры и стремительному росту глобальных цен на продовольствие и энергоносители". Поэтому генсек заявил, что "необходимо положить этому (войне – ИФ) конец."

Гутерриш надеется, что перемирие позволит обеспечить доставку гуманитарную помощи, а также безопасность мирных жителей.

"Оно (перемирие – ИФ) спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирное населения" , – сообщил генсек.

Также Гутерриш подчеркнул, что решение "гуманитарной трагедии находится не в гуманитарной, а в политической плоскости"