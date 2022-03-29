В России запустили свой аналог Instagram

Российская версия запрещенного в РФ Instagram с названием "Россграм" заработала в пилотном режиме, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении разработчиков.

Из видео видно, что дизайн приложения копирует оригинальный дизайн Instagram, но нет, например, возможности редактирования фото. Сначала доступ будет открыт для блогеров и инвесторов, в апреле – для всех остальных.

В пятницу, 11 марта, генпрокуратура РФ попросила ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией. Через несколько часов после обращения "Роскомнадзор" заявил, что заблокирует Instagram.

Еще раньше "Роскомнадзор" принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.

21 марта Тверской суд Москвы признал корпорацию Meta незаконной экстремистской деятельностью.