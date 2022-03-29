Специалисты Госспецсвязи нейтрализовали массированную кибератаку на Укртелеком

Специалисты Госспецсвязи отразили массированную кибератаку на Укртелеком 28 марта. Продолжается возобновление предоставления услуг клиентам, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В Госспецсвязи отметили, что 28 марта на IT-инфраструктуру Укртелекома была совершена мощная враждебная кибератака. Для сохранения сетевой базы и продолжения предоставления сервисов Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям и пользователям критической инфраструктуры временно был ограничен доступ к услугам частным лицам и бизнес-клиентам.