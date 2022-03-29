Специалисты Госспецсвязи нейтрализовали массированную кибератаку на Укртелеком

Специалисты Госспецсвязи нейтрализовали массированную кибератаку на Укртелеком

Специалисты Госспецсвязи отразили массированную кибератаку на Укртелеком 28 марта. Продолжается возобновление предоставления услуг клиентам, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В Госспецсвязи отметили, что 28 марта на IT-инфраструктуру Укртелекома была совершена мощная враждебная кибератака. Для сохранения сетевой базы и продолжения предоставления сервисов Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям и пользователям критической инфраструктуры временно был ограничен доступ к услугам частным лицам и бизнес-клиентам.

"Сейчас массированная кибератака на Укртелеком нейтрализована. Продолжается возобновление предоставления услуг", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

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