Зеленский: Канада рассмотрит предоставление макрофинансовой помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за рассмотрение возможности выделения нового пакета макрофинансовой помощи нашей стране, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом Зеленский заявил в Twitter.

Также президент Украины обсудил с Джастином Трюдо сотрудничество Украины и Канады в области обороны и санкционного давления на Россию. Кроме того, Зеленский проинформировал премьер-министра Канады о преступлениях РФ и ходе переговорного процесса.