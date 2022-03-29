Кабмин дал банкам гарантии, чтобы поддержать бизнес в условиях войны
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Кабмин предоставил 18,85 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе, сообщает УНИАН.
Гарантии предоставлены 17 банкам для кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, заявили в Минфине.
Соответствующее постановление Кабмин принял 27 марта.
"Решением правительства установлена возможность предоставления государственных гарантий 17 банкам-кредиторам, прошедшим отбор для получения частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-малого и среднего бизнеса, и предельный размер таких гарантий. По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Снятие ограничений на объем госгарантий:
Для обеспечения посевной кампании в Украине 15 марта были внесены изменения в государственный бюджет: в 2022 году сняты ограничения на объем государственных гарантий на портфельной основе, предоставляемых по решению Кабмина.