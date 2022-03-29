У Эрдогана считают требования РФ относительно ОРДЛО и Крыма невыполнимыми

Представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что требования Владимира Путина к Украине признать "независимость" ОРДЛО, а Крым - российским, являются максималистическими и такиим, которые не могут біть реализованными, сообщает Украинская правда.

Об этом Калин заявил в комментарии CNN.

"Это красные линии для украинцев в Крыму и на Донбассе, и это правильно, потому что они непосредственно касаются территориальной целостности и суверенитета Украины.

Мы не признали аннексию Крыма, как и остальной мир. Даже Китай не признал аннексию Крыма… Им (россиянам) действительно следует сформулировать какие-нибудь другие предложения" , – заявил он.

Турция предложила выступать посредником между Россией и Украиной и провела несколько встреч, в том числе 10 марта – между министрами иностранных дел Украины и России.

Следующий раунд переговоров между двумя сторонами состоится в турецком городе Стамбул во вторник.

Калин заявил CNN, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Москве послание, в котором призывает переговорные группы решить окончательные вопросы, чтобы перейти к встрече на уровне руководства стран – между президентом Владимиром Зеленским и президентом Владимиром Путиным.

"Президент Зеленский готов встретиться с президентом Путиным, это президент Путин до сих пор не дал согласия. И наш президент сказал: я готов содействовать сближению вас двоих, в Турции или еще где-то... Мы верим, что только благодаря этой встрече эта война завершится" , – отметил Калын.