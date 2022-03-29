США: россияне могут отрезать украинские войска на Донбассе

Россияне сменили приоритеты и начинают активнее продвигаться на восток Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель Пентагона в комментарии репортерам.

Чиновник назвал продвижение российских войск к юго-востоку от Изюма "постепенным продвижением" в направлении Донбасса.

США считают, что это может быть попытка отрезать украинские войска на Востоке от остальной страны, получить рычаги влияния на будущие переговоры или переориентировать свои цели.

Чиновник заявил:

"Мы не совсем уверены, что стоит за этим изменением приоритетов. Все, что я могу сказать вам, это то, что мы видим".