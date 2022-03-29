Вилкул: ВСУ отбросили оккупантов на 40-60 км от Кривого Рога

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов от города на 40−60 км, сообщает Новое время.

В своем видеообращении он отметил, что враг не просто остановлен по всем направлениям, а уже и отброшен назад от дальних подступов Кривого Рога.

"Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области. И оккупанты находятся в 40 км от города, а на некоторых направлениях — и 60 километров" , — добавил Вилкул.

По его словам, линия столкновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью, а это уже Херсонская область.

Также Вилкул отметил, что украинские защитники проявляют храбрость и наносят врагу серьезные убытки, захватывая вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону Кривого Рога.